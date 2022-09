Politie werkt aan lint met qr-code en app om burgers over incidenten te informeren

De politie Amsterdam is bezig met de ontwikkeling van een app en een lint met qr-code om burgers over incidenten te informeren. Bij een ongeval of incident wordt de omgeving vaak afgezet met politielint. Door middel van een qr-code op het lint kunnen burgers straks zien waarom het lint is gespannen. De qr-code wijst naar een politieportaal met informatie over de situatie. Daarnaast kunnen burgers in deze omgeving informatie achterlaten, bijvoorbeeld als ze getuige zijn geweest of behoefte aan slachtofferhulp hebben.

Naast de ontwikkeling van het politieportaal is de politie-eenheid Amsterdam ook bezig met de ontwikkeling van een app. In deze app kunnen gebruikers live zien welke incidenten zich in de omgeving voordoen en of deze incidenten gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer en of er door het incident omleidingen komen, maar ook naar welke daders de politie opzoek is. Dat laat de politie-eenheid Amsterdam via Instagram weten.

Voor de ontwikkeling van de app en portaal is de politie een online enquête gestart waarin het publiek bepaalde vragen over anonimiteit en gebruikersvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld of mensen de voorwaarden van een app lezen en of men bij het verstrekken van een e-mailadres aan de politie nog steeds anoniem denkt te zijn, maar ook wat anonimiteit voor de enquêtedeelnemer inhoudt. Wanneer de app en portaal gereed zouden moeten zijn is niet bekend.