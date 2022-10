"Honderden organisaties delen via trackingpixel gebruikersdata met TikTok"

Honderden organisaties delen de data van hun gebruikers via een "trackingpixel" met TikTok, ook al maken die gebruikers geen gebruik van de app. Dat stelt de Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports. Volgens de organisatie verschijnt de TikTok-trackingpixel, dat geen afbeelding is maar JavaScript, op steeds meer websites. Met de informatie die de tracker verzamelt is het mogelijk om gerichter te adverteren en de effectiviteit van advertenties te meten.

Consumer Reports liet privacybedrijf Disconnect, dat verschillende oplossingen biedt voor het blokkeren van trackers, onderzoek naar de TikTok-trackingpixel doen. De tracker werd op de websites van honderden organisaties aangetroffen, waaronder overheidsinstanties en ziekenhuizen. "Ik was echt verrast dat de trackers van TikTok al zo wijdverbreid zijn", zegt Disconnect-cto Patrick Jackson. "Ik denk dat mensen geconditioneerd zijn om te denken dat Facebook overal aanwezig is, en wat ze ook doen hun, het hun data krijgt. Mensen denken dat nog niet van TikTok."

Het aantal TikTok-trackers is nog een fractie van het aantal waargenomen trackers van Google en Meta. Nu de advertentie-inkomsten van TikTok en het aantal gebruikers van de app toenemen, zal het gebruik van de TikTok-tracker naar verwachting ook groeien. Via de tracker is allerlei informatie te verzamelen van gebruikers, zoals ip-adres, uniek identificatienummer, geopende webpagina, waarop is geklikt, wat er wordt getypt en waarnaar wordt gezocht.

TikTok zegt de verzamelde data voor het "verbeteren van de advertentiediensten" te gebruiken. Wanneer het bedrijf informatie ontvangt over iemand die geen TikTok-account heeft, zegt TikTok die data alleen voor geaggregeerde rapporten te gebruiken en die met adverteerders te delen. Consumer Reports merkt op dat deze claims niet onafhankelijk zijn te controleren.

De Amerikaanse consumentenorganisatie pleit voor een verbod op het delen van dergelijke informatie met derde partijen. In de tussentijd kunnen mensen zich beschermen door het gebruik van bepaalde browser-extensies, het aanpassen van de privacyinstellingen van de browser of het gebruik van een compleet andere browser. "Google Chrome verzamelt zeer veel data voor Google", aldus Consumer Reports, dat Firefox of Brave als betere privacyopties aanraadt.