Overheid VS moet systemen verplicht op kwetsbaarheden gaan scannen

Federale Amerikaanse overheidsinstanties zijn vanaf april volgend jaar verplicht om hun servers, laptops, switches, routers, desktops, firewalls en waar mogelijk ook smartphones van ambtenaren elke twee weken op kwetsbaarheden te scannen. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security heeft hiervoor een bindende operationele richtlijn afgegeven die voor alle federale civiele overheidsinstanties geldt.

Als onderdeel van de verplichte richtlijn moeten overheidsinstanties elke week hun complete IPv4-ruimte op apparaten scannen, zodat alle aanwezige apparatuur in beeld is. Vervolgens moeten alle gevonden apparaten elke twee weken op kwetsbaarheden worden gescand. Waar mogelijk moet het controleren op kwetsbaarheden ook bij smartphones en tablets plaatsvinden. Verder zijn overheidsinstanties verplicht om de verzamelde data met het CISA te delen.

"Deze bindende operationele richtlijn moet ervoor zorgen dat er meetbare voortgang komt in het in kaart brengen van de systemen van overheidsinstanties en aanwezige kwetsbaarheden", aldus het CISA. Volgens CISA-directeur Jen Easterly is de richtlijn de volgende grote stap in het vergroten van operationele zichtbaarheid en detectie van kwetsbaarheden bij de federale overheid. Het CISA kwam eerder al met een richtlijn waardoor het federale overheidsinstanties kan verplichten om kwetsbaarheden voor een bepaalde datum te patchen.