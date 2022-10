Autoriteit Persoonsgegevens: wetsvoorstel kabinet schendt privacy accountants

Het kabinet wil met een nieuw wetsvoorstel beoordelingen van het werk van individuele accountants openbaar maken, maar dit vormt een te grote inbreuk op de privacy van de accountants, zo vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder adviseert de regering dan ook om het wetsvoorstel aan te passen.

Met het wetsvoorstel Wet toekomst accountancysector wil het kabinet naar eigen zeggen de kwaliteit van de accountancysector verbeteren, onder andere door het openbaar maken van de beoordelingen van individuele accountants, inclusief hun naam. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is er geen noodzaak om dit op deze manier te doen, terwijl de publicatie van een slechte score grote impact kan hebben op de reputatie en de loopbaan van de accountant.

Een dergelijke privacyinbreuk is alleen te rechtvaardigen als de noodzaak is aangetoond, waaronder de proportionaliteit en subsidiariteit. Dat had het kabinet niet gedaan, zo liet de Autoriteit Persoonsgegevens in mei aan minister Kaag van Financiën weten bij een eerste advies over het wetsvoorstel. Na de opmerkingen van de privacytoezichthouder werd het wetsvoorstel aangepast. Bij het aangepaste voorstel is de privacy van accountants nog altijd onvoldoende beschermd, zo stelt de AP vandaag.

"Wij vinden het natuurlijk een goede zaak dat de kwaliteit van de controle op de accountancysector wordt verbeterd. Dat kan heel goed, door op niveau van accountantskantoren als geheel beoordelingen te publiceren", zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. "Maar dit wetsvoorstel regelt dat beoordelingen over een individuele accountant worden gepubliceerd. Er is geen noodzaak dat op die manier te doen."

Volgens Wolfsen is een dergelijke grote inbreuk op iemands privacy zoals nu is voorgesteld niet zomaar toegestaan. Dit mag alleen als andere, minder ingrijpende opties niet mogelijk zijn. Aangezien het aangepaste wetsvoorstel op deze punten onvoldoende specifiek is adviseert de toezichthouder het wetsvoorstel opnieuw aan te passen of anders niet in te voeren.

Het is niet de eerste keer dat de AP een wetsvoorstel van het kabinet afwijst. Begin dit jaar stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het kabinet wetsvoorstellen te vaak ziet als vrijbrief om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of te verspreiden. Van de 95 adviezen die de toezichthouder vorig jaar gaf was het in 18 gevallen zeer kritisch omdat persoonsgegevens niet goed waren beschermd of de privacy in het geding was. In 37 gevallen had de AP enkele opmerkingen en 40 keer had de toezichthouder geen opmerkingen.