Groninger die vanuit cel doorging met phishing veroordeeld tot 2 jaar cel

Een 23-jarige man uit Groningen die vorig jaar wegens grootschalige phishing werd veroordeeld tot 4,5 jaar cel en vanuit de gevangenis zijn criminele activiteiten voorzette heeft hiervoor een gevangenisstraf van twee jaar gekregen. De 22-jarige handlanger van de Groninger kreeg vier jaar cel opgelegd, waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat laat RTV Noord weten.

De Groningse man speelde volgens het OM een belangrijke rol bij in Nederland uitgevoerde phishingaanvallen, zo werd vorig jaar nog geclaimd. Hij voerde phishingaanvallen uit, ontwikkelde phishingpanels en hielp andere criminelen bij het opzetten van phishingsites. Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren. Terwijl de man zijn gevangenisstraf uitzit wordt erin zijn cel een telefoon aangetroffen, die verder wordt onderzocht. Daaruit blijkt dat de man vanuit zijn cel gewoon doorgaat met zijn phishingaanvallen.

Uiteindelijk worden er vier toestellen in de cel van de man gevonden, die allemaal voor phishing zijn gebruikt. Op zijn telefoons staan meer dan duizend gesprekken die hij op Marktplaats voerde. De man doet zich voor als potentiële koper en vraagt slachtoffers om ter controle een eurocent over te maken. De door de verdachte verstuurde betaallink wijst echter naar een phishingsite. Met alle gegevens die mensen daar invoeren krijgt de verdachte toegang tot hun bankrekening en kan geld afschrijven.

De Groninger werden met de phishingactiviteiten geholpen door een 22-jarige man uit Hoogezand. Die zorgde voor de benodigde instructies en phishingpanels, maar was ook betrokken bij het inloggen op de bankrekeningen. Op datadragers van de Hoogezander worden tientallen phishingsites aangetroffen, alsmede duizenden leads (bestanden met persoonsgegevens) en honderden afbeeldingen van bankrekeningen waarop was ingelogd. Tegen de man uit Hoogezand was een gevangenisstraf van 66 maanden geëist, tegen de Groninger 44 maanden.