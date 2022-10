Canadese man wegens ransomware-aanvallen veroordeeld tot 20 jaar cel

Een Canadese is in de Verenigde Staten wegens het wereldwijd aanvallen van organisaties met de NetWalker-ransomware veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. Ook moet hij een bedrag van 21,5 miljoen dollar afstaan. NetWalker werd aangeboden als Ransomware-as-a-Service (RaaS).

Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. De Canadese man was één van de partners van de NetWalker-groep en voerde wereldwijd aanvallen uit, gericht tegen bedrijven, steden, ziekenhuizen, opsporingsdiensten, schooldistricten en onderwijsinstellingen.

Zo bekende hij zeventien Canadese organisaties met de ransomware te hebben geïnfecteerd. Ook maakte hij allerlei gegevens buit. Als slachtoffers niet betaalden publiceerde hij de gestolen data op internet. Op de apparatuur van de man die in beslag werd genomen trof de politie twintig terabyte aan data aan. Begin februari veroordeelde een Canadese rechter hem tot een gevangenisstraf van bijna zeven jaar.

De man werd ook gezocht door de Amerikaanse autoriteiten, die om zijn uitlevering hadden gevraagd. In maart werd hij vervolgens uitgeleverd. Tijdens een huiszoeking van de woning van de man die eind januari plaatsvond werden 719 bitcoin in beslag genomen, die destijds een waarde van 21,8 miljoen dollar hadden, alsmede 790.000 Canadese dollars. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn de bitcoins op dit moment 14,5 miljoen dollar waard.

Begin 2021 wist de FBI in samenwerking met de Bulgaarse autoriteiten de website van de NetWalker-ransomware in beslag te nemen, alsmede 450.000 dollar losgeld dat drie slachtoffers hadden betaald. De Canadese man kon op basis van ip-adressen en onderzoeken naar verschillende Apple-, Google-, Microsoft- en Mega-accounts, alsmede gebruikte e-mailadressen, aliassen en persoonlijke informatie op social media door de Canadese autoriteiten worden geïdentificeerd. Uiteindelijk werd hij vorig jaar januari aangehouden.