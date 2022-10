Duitse overheid keurt iPhone goed voor verwerken geclassificeerde informatie

De Duitse overheid heeft de beveiligingsfuncties van iPhones en iPads gecontroleerd en komt tot het oordeel dat de apparaten geschikt zijn voor overheidsgebruik en geclassificeerde informatie in de categorie "alleen voor officieel gebruik" mogen verwerken. Dat meldt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens het BSI stemde Apple in met een onafhankelijke audit van de centrale beveiligingsfuncties van iOS en iPadOS en heeft het techbedrijf hiervoor nauw samengewerkt met de Duitse overheidsinstantie. Het uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op de de internationaal erkende Common Criteria, een internationale standaard voor het certificeren van digitale veiligheid, zo laat het BSI weten. Uit het onderzoek blijkt dat de in iOS en iPadOS ingebouwde beveiligingsfuncties effectief zijn. Het gaat hierbij ook om de voorgeïnstalleerde applicaties van Apple voor e-mail, agenda en contacten.

Op basis van de testresultaten heeft het BSI geoordeeld dat commercieel verkrijgbare iPhones en iPads geschikt zijn voor federaal overheidsgebruik. Dit geldt ook voor de verwerking van gerubriceerde informatie in de categorie "Alleen voor officieel gebruik" (VS-NfD). Verder zijn Apple en het BSI overeengekomen dat de Duitse overheidsinstantie toekomstige versies van iOS en iPadOS periodiek zal controleren.

"We beschouwen het auditresultaat over de platformbeveiliging van iOS- en iPadOS-apparaten als een belangrijke mijlpaal. Het vrijgeven van commercieel verkrijgbare producten voor het verwerken van informatie met speciale beveiligingseisen is een noviteit waarmee in de toekomst op maat gemaakte mobiele oplossingen voor veilige digitalisering snel en kosteneffectief kunnen worden ontwikkeld", zegt BSI-directeur Arne Schönbohm.