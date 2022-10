Exchange-regels tegen doorsturen e-mail te omzeilen via cc-regel Outlook

Een kwetsbaarheid in de software van Microsoft maakt het mogelijk voor een aanvaller om e-mails van slachtoffers automatisch naar een eigen e-mailaccount door te sturen, ook al is op de Exchange-server ingesteld dat het automatisch forwarden van e-mail niet is toegestaan. Dat meldt securitybedrijf Trustwave, dat van een beveiligingslek spreekt. Microsoft is ingelicht, maar het is onduidelijk of en wanneer er een oplossing komt.

Het komt geregeld voor dat aanvallers die een e-mailaccount compromitteren een doorstuurregel aanmaken, zodat inkomende e-mails automatisch worden doorgestuurd. Organisaties kunnen op hun Exchange-server het automatisch forwarden van e-mails naar externe e-mailadressen blokkeren. Trustwave meldt dat het mogelijk is om deze regels via de desktopversie van Outlook te omzeilen.

Een aanvaller kan namelijk in de e-mailsoftware instellen dat alle verzonden e-mail automatisch naar een e-mailadres van de aanvaller gaat. Dit is mogelijk via een cc-regel, waarbij het e-mailadres van de aanvaller bij elke verzonden e-mail automatisch als cc wordt toegevoegd. Volgens Trustwave is het onwaarschijnlijk dat een slachtoffer dit ontdekt.

Het securitybedrijf erkent dat het geen eenvoudige techniek is, aangezien een aanvaller eerst toegang tot het systeem van het slachtoffer moet hebben, bijvoorbeeld via malware. Het is dan ook vooral bedoeld als post-exploitatietechniek. Microsoft is over het probleem ingelicht. Een oplossing is nog niet voorhanden en is het onduidelijk of en wanneer die er komt.