Politie start campagne tegen WhatsAppfraude: "App je even voor mij?"

De politie is vandaag een campagne met Frans Bauer gestart met de naam "App je even voor mij?”, om mensen te waarschuwen voor WhatsAppfraude. De campagne moet ouderen, maar ook kinderen, bewuster maken van de manier waarop criminelen jaarlijks miljoenen euro's weten te stelen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorig jaar 26.000 Nederlanders slachtoffer van WhatsAppfraude, waarbij er 73 miljoen euro aan oplichters werd overgemaakt die zich voordeden als vriend of familie. De helft van hen betaalde minstens tweeduizend euro aan zogenaamde vrienden of familieleden.

De politie laat weten dat er landelijk inmiddels tussen de 320 tot 500 keer per maand melding of aangifte van WhatsAppfraude wordt gedaan. Zestig procent daarvan wordt daadwerkelijk opgelicht. Gemiddeld wordt er per slachtoffer drieduizend euro afhandig gemaakt. Dat bedrag ligt hoger dan voorgaande jaren, toen het om 2.000 tot 2.500 euro per keer ging. Slachtoffers zijn vaak 50 jaar en ouder, maar ook jongere mensen worden benaderd. Het gaat vaak om mensen die kinderen hebben die om een geldbedrag kunnen vragen. Vrouwen worden iets vaker slachtoffer dan mannen.

"Het nummer van Frans Bauer ‘Heb je even voor mij’ was de inspiratie voor deze landelijke campagne, bedacht in de eenheid Rotterdam. Zij benaderden Frans met de vraag of hij zou willen meewerken in onze preventiefilmpjes. Daar bleek hij meer dan toe bereid, belangeloos bovendien. Daar zijn we heel dankbaar voor. Met Frans bereiken we nog veel meer mensen met de boodschap om heel alert te zijn wanneer iemand je zo maar om geld vraagt", zegt Yoanne Spoormans van het cybercrimeteam Oost Nederland. Er zijn in totaal drie filmpjes met Bauer gemaakt. In de week van de veiligheid, die van 10 tot en met 14 oktober plaatsvindt, worden de andere twee filmpjes online gezet.