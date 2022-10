Politie waarschuwt Nederlandse hostingbedrijven weer voor malafide resellers

De politie heeft Nederlandse hostingbedrijven net als vorig jaar weer een brief verstuurd waarin wordt gewaarschuwd voor malafide resellers. Die verhuren de serverruimte van Nederlandse hostingbedrijven door aan andere partijen, waaronder cybercriminelen. Zo kunnen servers van legitieme Nederlandse hosters bijvoorbeeld voor ransomware en het versturen van spam worden gebruikt.

De brief die vandaag moet aankomen bevat een overzicht van resellers die volgens de politie diensten aan cybercriminelen leveren. Voor het opstellen van de lijst, die niet openbaar is, is gebruikgemaakt van open bronnen. "Het delen van de lijst is nadrukkelijk bedoeld als waarschuwing", aldus de politie. Die adviseert hostingbedrijven dringend om te controleren of de genoemde resellers in hun klantenbestand voorkomen.

Als dit het geval is raadt de politie aan de overeenkomst met de klant te herzien. De resellers zijn volgens de politie een essentiële schakel in het plegen van cybercrime. "De hostingbedrijven die de brief hebben ontvangen, zien we als partner. We hebben ze nodig om samen misbruik van onze digitale infrastructuur tegen te gaan", stelt Matthijs van Amelsfort, hoofd Team High Tech Crime. "Wie deze resellers wel onderdak biedt, kan ongewild cybercrime faciliteren en onderdeel worden van een ransomware-, botnet- of spamketen. Daarnaast bezorgt het de Nederlandse internet- en hostingsector een slechte naam."

Van Amelsfort merkt op dat het onderdak bieden aan deze resellers ook praktisch gezien grote gevolgen voor hostingbedrijven kan hebben. "Zo kan de politie hun servers in beslag nemen. Dit kost tijd en geld en levert schade op voor andere klanten", aldus het hoofd van het Team High Tech Crime. Het opstellen van de brief is gedaan in overleg met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.