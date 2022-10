Microsoft lanceert eigen RSS-feed met overzicht van beveiligingsbulletins

De beveiligingsbulletins die Microsoft uitbrengt voor gevonden kwetsbaarheden in de eigen producten zijn voortaan ook via een RSS-feed te volgen, zo heeft het techbedrijf aangekondigd. Via de Security Update Guide communiceert Microsoft over gevonden beveiligingsproblemen en uitgebrachte patches. De beveiligingsbulletins bevatten informatie over het kwetsbare product, zoals een omschrijving van het probleem, CVE-nummer, welke oplossingen beschikbaar zijn en kwetsbare versies.

Voorheen was er een Microsoft-account nodig om de beveiligingsbulletins via e-mail te ontvangen. Onlangs besloot Microsoft daarmee te stoppen en kan nu elk willekeurig e-mailadres worden opgegeven, ongeacht of het een Microsoft-account is of niet. Het techbedrijf kreeg naar eigen zeggen de vraag van klanten om informatie over de beveiligingsbulletins ook via een RSS-feed beschikbaar te maken, wat nu is gedaan. De link van de RSS-feed (XML-bestand) kan aan elke willekeurige RSS-applicatie worden toegevoegd.

Via RSS (Really Simple Syndication) is het mogelijk om op overzichtelijke wijze allerlei informatie van websites en andere bronnen te verwerken. De eerste versie van RSS, ontwikkeld door Netscape, verscheen in 1999. Ondanks de leeftijd van RSS is het nog altijd zeer populair.