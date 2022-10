Rabobank mag geldautomaten uit bankkantoren verwijderen

De Rabobank mag geldautomaten uit de eigen bankkantoren verwijderen, ook al ervaren klanten hierdoor een gevoel van onveiligheid als zij nu op de geldautomaten op straat of in een winkel zijn aangewezen, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld in een zaak die door een klant was aangespannen. De bank claimt dat contant geld steeds minder in de samenleving wordt gebruikt en het daardoor geen eigen geldautomaten meer in gebruik heeft.

De klant maakte altijd gebruik van een geldautomaat die zich in een bankkantoor van de Rabobank bevond. De geldautomaat werd echter begin dit jaar verwijderd. Daardoor is de klant nu aangewezen op de geldautomaten van Geldmaat die geplaatst zijn op straat of in een winkel. De klant stelt dat het gebruik van deze geldautomaten hem een onveilig gevoel geeft. Daarnaast wordt hem de mogelijkheid ontnomen om door een bankmedewerker geholpen te worden bij het opnemen of storten van contant geld.

De klant wil dan ook dat de Rabobank de geldautomaat terugplaatst in het bankkantoor. In een reactie stelt de bank dat zij geen eigen geldautomaten meer in gebruik heeft. Daarbij wordt als reden genoemd dat het betalen met contant geld in de Nederlandse samenleving afneemt. In juli meldde het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) dat het gebruik van contant geld door Nederlanders vorig jaar redelijk stabiel is gebleven.

Banken bieden nu via Geldmaat geldautomaten. Deze geldautomaten zijn echter niet meer terug te vinden in bankkantoren maar op straat en in winkels. Het Kifid zegt dat het zich kan voorstellen dat de klant bij het gebruik van deze geldautomaten een groter gevoel van onveiligheid ervaart. "De bank heeft echter in beginsel beleidsvrijheid waarbinnen zij keuzes mag maken ten aanzien van bijvoorbeeld de locatie van haar geldautomaten", aldus het klachteninstituut.

Het Kifid vindt de toelichting van de bank dat de klant nu bij geldautomaten van Geldmaat terecht kan gekeken naar "redelijkheid en billijkheid" niet onaanvaardbaar. Verder is er bij de Geldmaat in de woonplaats van de betreffende klant ook de zogenoemde Plus assistentie beschikbaar. In dat geval kan de hulp van een medewerker van de betreffende winkel worden ingeroepen bij de opname of storting van contant geld. Volgens het Kifid kan de Rabobank dan ook niet worden verplicht om de geldautomaat terug te plaatsen in het bankkantoor. De klant kan nog bij de rechter tegen deze uitspraak in beroep (pdf).

Eerder dit jaar stelde de PvdA nog Kamervragen over Geldmaat en over de grote afstand die onder andere inwoners van Groningen en Gelderland moeten afleggen om contant geld bij een geldautomaat op te nemen. "Waarom is de Geldmaat destijds ingevoerd? Die zou er toch voor zorgen dat er geen pinautomaten van verschillende banken meer naast elkaar zouden staan, maar wel landelijke dekking worden geboden?", wilde PvdA-Kamerlid Nijboer onder andere weten.