Bloomberg: Google-engineers grapten dat Incognito Mode niet echt privé is

Engineers van Google maakten grappen dat de Incognito Mode van Chrome niet echt privé is terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen dat wel denken, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van documenten in een rechtszaak die twee jaar geleden tegen Google werd aangespannen. De Incognito Mode zorgt er alleen voor dat het surfgedrag van de gebruiker niet in de browser of op zijn computer wordt opgeslagen.

Gebruikers denken echter dat de browsermode bijvoorbeeld tracking, geolocatie en advertenties voorkomt, zo laat onderzoek zien (pdf). Ook de engineers van Google waren zich hiervan bewust. Zo laat één engineer in een e-mail weten dat er moet worden gestopt met het woord Incognito en de afbeelding van een spion. "Maak Incognito Mode echt privé", schrijft ze. "We zijn beperkt in hoe sterk we Incognito kunnen aanprijzen omdat het niet echt privé is, en dus echt vage, indekkende taal vereist die bijna schadelijk is."

Een andere engineer reageert met een grap door te stellen dat "Guy Incognito" uit The Simpsons eigenlijk als icoon gebruikt had moeten worden, aangezien dit beter de geboden privacybescherming zou duidelijk maken. Google stelt in een reactie op de rechtszaak dat het algemeen bekend is dat de Incognito Mode het browsen niet echt afschermt en gebruikers toestemming hebben gegeven om door het techbedrijf te worden gevolgd.

De klagers in de rechtszaak vinden dat Google niet transparant genoeg hierover is. Zo wijzen ze naar een intern voorstel bij Google om in het startscherm van de Incognito Mode te vermelden dat gebruikers niet beschermd zijn tegen Google, maar alleen tegen andere mensen die het apparaat gebruiken. De top bij Google zag een dergelijke melding echter niet zitten. Afgelopen dinsdag vond er een hoorzitting in de rechtszaak plaats. De rechter zal nu beslissen of die als massaclaim doorgang kan vinden.