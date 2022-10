Windows 10-blocklist voor kwetsbare drivers al drie jaar lang niet bijgewerkt

Een blocklist waarmee Windows 10 systemen beschermt tegen aanvallen met kwetsbare drivers is al zeker drie jaar lang niet door Microsoft bijgewerkt, wat aanvallers kan helpen bij het uitvoeren van aanvallen. Het afgelopen jaar zijn er verschillende aanvallen waargenomen waarbij aanvallers een kwetsbare driver op het systeem installeren. Via de kwetsbaarheid in de driver kunnen de aanvallers hun rechten verder verhogen en bijvoorbeeld beveiligingssoftware uitschakelen.

De techniek wordt Bring Your Own Driver of Bring Your Own Vulnerable Driver genoemd. Om Windowscomputers tegen kwetsbare drivers te beschermen zijn Windows 10, 11 en Server 2016 en nieuwer voorzien van een blocklist die via Windows Update wordt bijgewerkt. Op de lijst staan kwetsbare drivers die Windows niet zal laden. Het automatisch bijwerken van de lijst is op Windows 10 is echter drie jaar lang niet gebeurd, zo ontdekte beveiligingsonderzoeker Will Dormann.

Volgens Microsoft wordt de blocklist standaard gebruikt op Windows 10-systemen waar Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI) staat ingeschakeld. Voor Windows 11 is dat het geval na de installatie van de 2022 Update. Dormann waarschuwde Microsoft dat het probleem erkent en zegt met een oplossing te komen, maar exacte details ontbreken. Zo is onduidelijk hoelang de blocklist niet is bijgewerkt en wanneer het probleem wordt verholpen. Wel is de documentatie over de blocklist bijgewerkt, die nu laat weten hoe updates handmatig zijn te downloaden en installeren. Dormann heeft een script gemaakt dat het downloaden en installeren van de blocklist automatiseert.