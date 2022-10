SP wil einde aan opslag Nederlandse studentgegevens in Amerikaanse cloud

De SP wil dat er een einde komt aan de opslag van Nederlandse studentgegevens bij Amerikaanse cloudproviders en heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs hier Kamervragen over gesteld. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van alle leergegevens van studenten nu bij Microsoft of Amazon zijn ondergebracht. Eerder kwam ook al de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met een waarschuwing voor de afhankelijkheid van techbedrijven.

"Waarom hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, universiteiten en hogescholen de waarschuwingen van experts in de wind geslagen en driekwart van hun studentgegevens opgeslagen bij datacenters van Microsoft en Amazon?", wil SP-Kamerlid Kwint van de minister weten. Die moet ook duidelijk maken welke gevaren door dit cloudgebruik op de loer liggen en of de privacy in het geding is.

"Waarom kiezen hogescholen en universiteiten ervoor om studentgegevens op te slaan bij datacenters van buitenlandse techreuzen? Bent u bereid om hier een stokje voor te steken?", vraagt Kwint verder. Het SP-Kamerlid wil ook weten of de minister het ermee eens is dat studentgegevens niet door commerciële partijen bewaard moeten worden.

De minister wordt dan ook gevraagd of bij bereid is om in samenspraak met deskundigen en onderwijsinstellingen de mogelijkheid van een alternatief in eigen beheer te onderzoeken, zodat hogescholen en universiteiten niet meer afhankelijk zijn van techreuzen. Als laatste wil het SP-Kamerlid dat de minister de onderwijsinstellingen aanspreekt om met het cloudgebruik te stoppen. "Bent u bereid om met hogescholen en universiteiten in gesprek te gaan om een einde te maken aan het opslaan van studentgegevens bij techreuzen?" Dijkgraaf heeft drie weken om met een reactie te komen.