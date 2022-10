DuckDuckGo lanceert eigen op privacygerichte browser voor macOS

DuckDuckGo heeft vandaag de eigen op privacygerichte browser voor macOS voor het grote publiek beschikbaar gemaakt. Het gaat nog wel om een bètaversie. De DuckDuckGo-browser blokkeert trackers en advertenties, handelt automatisch cookiebanners af waarmee websites toestemming vragen voor het plaatsen van cookies, biedt een e-mailalias eindigend op @duck.com voor het blokkeren van e-mailtrackers en bevat een ingebouwde wachtwoordmanager.

De browser beschikt ook over "Duck Player", om YouTube-video's zonder gerichte advertenties te kunnen bekijken. Voor het wachtwoordbeheer biedt DuckDuckGo een eigen password manager, maar is er ook een integratie met Bitwarden. Daarnaast is DuckDuckGo for Mac compatibel met de autofill-feature van wachtwoordmanager 1Password.

De DuckDuckGo-browser is geen "fork" van Chromium of andere browsercode. De code is door de DuckDuckGo-engineers zelf geschreven. Voor het renderen van websites maakt de browser gebruik van de rendering engine die het besturingssysteem biedt. In het geval van de macOS-versie wordt hiervoor een openbare macOS-API gebruikt. Wanneer de Windows-versie zal verschijnen is onbekend. De bètaversie hiervan is nog niet publiek en in een vroeg stadium. Vooralsnog is DuckDuckGo niet bezig met een Linux-versie.