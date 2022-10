Hackersconferentie Chaos Communication Congress opnieuw afgelast

Het jaarlijkse Chaos Communication Congress is voor het derde jaar op rij afgelost. Opnieuw gooit corona roet in het eten, aldus de organisatie van de populaire hackersconferentie. De conferentie wordt al decennia georganiseerd door de Duitse Chaos Computer Club, één van de oudste hackerclubs die nog actief is. In 2019 vond de 36ste en laatste editie van het evenement plaats.

Tijdens het evenement wordt beveiligingsonderzoek gedeeld voor het beter beveiligen van systemen, komen ontwikkelingen op privacygebied aan bod en staan allerlei andere technologie en maatschappelijke zaken centraal. Het Chaos Communication Congress draait vooral om het delen van kennis en ontmoeten van mensen. Het congres trekt altijd vele duizenden bezoekers.

De edities van 2020 en 2021 moesten vanwege corona worden afgelast. Afgelopen juni werd aangekondigd dat er voorzichtig met de voorbereidingen voor de 37ste editie werd begonnen. Vandaag laat de CCC weten dat ook deze editie niet doorgaat. De vrees is dat de Duitse coronamaatregelen in december zo streng zullen zijn dat het evenement en sfeer onherkenbaar zouden zijn, als het van de autoriteiten al mag plaatsvinden. Vanwege de verwachte beperkingen is dan ook besloten om het evenement af te lasten.