Kabinet wil nieuw fraudesysteem Belastingdienst snel invoeren

De Belastingdienst heeft inderdaad 25.000 meldingen over mogelijke belastingfraude op de plank liggen waar het niets mee kan doen omdat er nog geen nieuw fraudesysteem beschikbaar is dat aan de AVG voldoet. Als het gegevensbeschermingseffectbeoordelingskader van dit systeem straks beschikbaar wil het kabinet het nieuwe systeem snel invoeren om de achterstand weg te werken. Dat liet staatssecretaris Van Rij van Financiën weten tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Eerder dit jaar besloot de Autoriteit Persoonsgegevens de fiscus vanwege de Fraude Signalering Voorziening (FSV) een boete van 3,7 miljoen euro op te leggen. Via deze zwarte lijst werden allerlei signalen van vermeende of bewezen fraude van zowel binnen als buiten de Belastingdienst bijgehouden. Het systeem is inmiddels stilgelegd. Als vervanging werkt de fiscus aan de Tijdelijke Signaleringsvoorziening (TSV). Op de voorgenomen gegevensverwerking via de TSV liet de fiscus een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) uitvoeren. Een GEB, ook bekend als een Data Protection Impact Assessment (DPIA), heeft als doel om privacyrisico’s weg te nemen of te verkleinen.

"Wij hebben de lessen geleerd van wat er fout gegaan is met de Fraude Signalering Voorziening. Daarom moeten wij ook een nieuwe gegevensbeschermingseffectbeoordeling maken. Wat ging daar onder meer fout? Er waren geen checks and balances, er werd niet duidelijk beschreven wat de richtlijnen waren en er was geen duidelijk intern toezicht bij de Belastingdienst", aldus Van Rij. De staatssecretaris bevestigt, na berichtgeving in NRC, dat er met binnenkomende fraudetips niets wordt gedaan, omdat er nog geen gegevensbeschermingseffectbeoordelingskader is. Wel liggen er 25.000 fraudetips op de plank te wachten.

"Als we dat kader wel hebben, hoop ik met de toestemming van uw Kamer snel dat nieuwe systeem te kunnen invoeren. En dan moeten we de achterstand natuurlijk wegwerken", merkte Van Rij op. De staatssecretaris benadrukt dat het nieuwe fraudesysteem zijn prioriteit heeft. "Dat hebben de medewerkers bij de Belastingdienst ook keihard nodig om gewoon ook hun taak te kunnen blijven verrichten. Verder ben ik in gesprek met de Belastingdienst om toch ook de middelen voor controle achteraf te verhogen."