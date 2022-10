Oostenrijkse mediagroep verplicht lezers om trackingscookies te accepteren

De Oostenrijkse mediagroep Kurier verplicht lezers om trackingscookies van Google en andere partijen te accepteren als ze in eerste instantie hebben aangegeven dergelijke cookies niet te willen. Noyb, de privacyorganisatie van de bekende privacyactivist Max Schrems heeft bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht ingediend, omdat deze werkwijze in strijd met de AVG is.

Kurier exploiteert verschillende websites, waaronder Profil.at, Freizeit.at en Film.at. Bij het bezoek van de websites verschijnt een standaard cookiebanner die bezoekers toestemming vraagt voor het plaatsen van trackingcookies door tientallen partijen. Wanneer gebruikers weigeren verschijnt er een tweede cookiemelding die stelt dat gebruikers trackingcookies van onder andere Google moeten accepteren. De enige optie om dan de website te bezoeken is het accepteren van deze cookies.

"Dergelijke gedwongen toestemming is duidelijk door de AVG verboden", zo stelt noyb. Daarnaast is de toestemming die op deze manier is gegeven niet in te trekken, wat ook een overtreding van de privacywetgeving is, aldus de privacyorganisatie. Noyb heeft nu een klacht bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder ingediend, waarin het vraagt om een onderzoek en een geldboete suggereert, aangezien de mediagroep via de overtredingen advertentie-inkomsten zou hebben gegenereerd.