Belgisch leger presenteert cybercommando als vijfde onderdeel krijgsmacht

Het Belgische leger heeft officieel het "cybercommando" ingehuldigd dat de militaire systemen en vitale infrastructuur van het land moet beschermen, zowel via defensieve als offensieve acties. Dat heeft Ludivine Dedonder, de Belgische minister van Defensie, bekendgemaakt. Het cybercommando moet onder meer de werkzaamheden van de Belgische militaire inlichtingendienst ondersteunen, de cybercapaciteiten verder ontwikkelen en innovatie bij Defensie op gang brengen. Uiteindelijk zou het een volwaardig vijfde onderdeel van de Belgische strijdkrachten moeten worden, zo meldt De Tijd.

Dedonder stelt dat ze met het cybercommando wil anticiperen op "de problemen van morgen". De minister trekt 294 miljoen euro uit voor het uitbouwen van het nieuwe cyberonderdeel. Generaal-majoor Michel Van Stryghem krijgt de leiding. "Het Belgische leger is eigenlijk al 10 jaar cybercapaciteit aan het ontwikkelen. Maar nu komt het dus op gelijke hoogte te staan als de andere componenten. En dat is toch vooral erg symbolisch."

Volgens Van Stryghem heeft er de afgelopen vijf jaar een "explosie" aan cyberspionage plaatsgevonden. Het cybercommando zal zich met meerdere taken bezighouden, namelijk beschermen, verdedigen, het verzamelen van informatie én aanvallen. "Als we aanvallen, zal het heel doelgericht zijn en in reactie op een vijandelijk offensief”, merkt de generaal-majoor op. Dedonder stelt dat het doel in eerste instantie is om België te beschermen tegen dreigingen, maar het land nu over de mogelijkheid beschikt om ook tegenaanvallen uit te voeren, zo laat Het Nieuwsblad weten.