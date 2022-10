Firefox voor Android gaat veel meer extensies ondersteunen

Firefox voor Android gaat in de toekomst veel meer extensies ondersteunen dan nu het geval is, dat heeft Mozilla via het eigen bugmeldingssysteem Bugzilla bekendgemaakt. Voor desktopgebruikers van Firefox zijn bijna 29.000 extensies beschikbaar die allerlei extra functionaliteit aan de browser toevoegen.

Op dit moment ondersteunt de Androidversie er slechts 18, die door Mozilla specifiek zijn goedgekeurd en zich met name op privacy en security richten. Het gaat onder andere om uBlock Origin, NoScript, Privacy Badger, AdGuard, Ghostery, Bitwarden, HTTPS Everywhere, Decentraleyes en Privacy Possum. Via een meta-ticket in het eigen bugmeldingssysteem meldt Mozilla dat de ondersteuning van extensies binnen Firefox voor Android wordt vergroot.

Een aantal zaken is echter eerst vereist, zoals de beschikbaarheid van een blocklist voor malafide of onveilige extensies, de mogelijkheid om extensies in een apart proces te draaien en compatibiliteit met verschillende interfaces. Wanneer de bredere extensie-ondersteuning beschikbaar komt is nog onbekend. Volgens cijfers van de Google Play Store is de Androidversie van Firefox meer dan honderd miljoen keer gedownload.