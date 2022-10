VS roept overheidsinstanties op om actief aangevallen Linux-lek te patchen

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, heeft federale overheidsinstanties opgeroepen om een actief aangevallen kwetsbaarheid in de Linux-kernel te patchen. Via het beveiligingslek kan een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft zijn rechten verhogen tot root.

Vorig jaar april kwam Ubuntu met een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid (CVE-2021-3493). Afgelopen maand meldde AT&T Alien Labs dat een malware-exemplaar genaamd Shikitega, dat zich op Internet of Things-apparaten en Linux-endpoints richt, misbruik van het beveiligingslek maakt. Hoe aanvallers toegang tot systemen weten te krijgen wordt in de analyse niet vermeld. De kwetsbaarheid in de Linux-kernel alleen is onvoldoende om systemen over te nemen.

Via de malware wordt onder andere een cryptominer op systemen geïnstalleerd, maar aanvallers kunnen de systemen ook voor andere doeleinden gebruiken. Het CISA houdt een lijst bij van actief aangevallen kwetsbaarheden en stelt vervolgens deadlines wanneer federale overheidsinstanties de update voor het betreffende probleem moeten installeren.

De lijst wordt geregeld met nieuw aangevallen beveiligingslekken uitgebreid. De nieuwste toevoeging bestaat uit twee kwetsbaarheden. Naast een kwetsbaarheid in de Zimbra-mailserver gaat het ook om het lek in de Linux-kernel, dat Amerikaanse overheidsinstanties voor 10 november moeten hebben gepatcht.