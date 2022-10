NAS-apparaten Synology via kritieke lekken op afstand over te nemen

NAS-apparaten van fabrikant Synology zijn via drie kritieke kwetsbaarheden op afstand over te nemen. Misbruik van de beveiligingslekken is eenvoudig en vereist geen interactie van gebruikers. Synology heeft updates uitgebracht om de problemen te verhelpen. De impact van de drie beveiligingslekken is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0.

Door het versturen van een speciaal geprepareerd pakket kan een aanvaller willekeurige commando's op het NAS-apparaat uitvoeren. Het probleem speelt bij drie NAS-apparaten: DS3622xs+, FS3410 en HD6500. De kwetsbaarheden (CVE-2022-27624, CVE-2022-27625 en CVE-2022-27626), die Synology zelf ontdekte, zijn verholpen in DiskStation Manager (DSM) versie 7.1.1-42962-2 en nieuwer.

Het afgelopen jaar zijn met name NAS-apparaten van QNAP geregeld het doelwit van ransomware-aanvallen geworden. Vorig jaar augustus werd echter ook een exemplaar ontdekt dat Synology-systemen infecteerde.