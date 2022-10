Tor Project eist end-to-end encryptie voor privéberichten op alle platforms

Gisteren was het Global Encryption Day en de dag is door het Tor Project aangegrepen om end-to-end encryptie als standaard voor privéberichten op alle platforms te eisen. Het Tor Project is de organisatie achter het Tor-netwerk en Tor-browser, die dagelijks door 2,5 miljoen mensen worden gebruikt voor het beschermen van hun privacy en bezoeken van gecensureerde websites. Iets dat volgens het Tor Project alleen mogelijk is dankzij encryptie.

De organisatie stelt dat veilige, versleutelde communicatie nu belangrijker is dan ooit. Gesprekken die de ene dag normaal zijn, kunnen de volgende dag illegale content bevatten, zo stelt Al Smith van het Tor Project. Er zijn echter platforms waarbij privéberichten niets standaard end-to-end versleuteld zijn. Iets dat wel zou moeten, merkt Smith op. Hij wijst naar Facebook, dat eerder dit jaar privéberichten tussen een moeder en haar dochter met de politie deelde. "Zonder end-to-end encryptie kunnen onze online levens worden gehackt, gedeeld met de politie of zelfs bekeken door enge bedrijfsmedewerkers", gaat Smith verder.

Daarom heeft het Tor Project naar eigen zeggen Global Encryption Day aangegrepen om te eisen dat Big Tech privéberichten van end-to-end encryptie voorziet. Niet als verborgen feature, maar als standaardinstelling. "Bedrijven als Meta, Twitter, Apple, Google, Slack, Discord en alle diensten met chatfeatures moeten end-to-end encryptie meteen aan hun chatdiensten toevoegen." Daarnaast is digitale rechtenbeweging Fight for the Future een online petitie gestart die techbedrijven oproept om privéberichten end-to-end te versleutelen.