Verdachte achter marktplaats voor gestolen inloggegevens aangeklaagd in VS

Een 34-jarige Brit is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het beheer van een online marktplaats waarop gestolen inloggegevens en persoonlijke informatie, verboden drugs, botnets, creditcardgegevens, exploits en "hackingtools" werden aangeboden. Geld dat de man met het exploiteren van de "The Real Deal" verdiende zou hij hebben witgewassen.

Volgens de aanklacht werden op The Real Deal onder andere inloggegevens voor systemen van de Amerikaanse overheid aangeboden. Het ging dan om systemen van de U.S. Postal Service, de National Oceanic and Atmospheric Administration, de Centers for Disease Control and Prevention, de National Aeronautics and Space Administration (NASA) en Amerikaanse marine.

Verder beweert de openbaar aanklager dat de Brit handelde in gestolen social-securitynummers en dat hij meer dan vijftien gestolen inloggegevens voor Twitter en LinkedIn in bezit had. Het geld dat de man met de marktplaats verdiende zou hij via bitcoinmixer Bitmixer.io hebben witgewassen. De Brit, die zich in Cyprus bevond, ging vorige maand akkoord met zijn uitlevering aan de VS. Hij is in totaal voor negen vergrijpen aangeklaagd.