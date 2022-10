Kabinet maakt documenten over centrale biometrische database deels openbaar

Wie op dit moment een paspoort of identiteitskaart aanvraagt moet pasfoto, vingerafdrukken en handtekening afstaan. De gegevens worden bij de gemeente bewaard. Na de uitgifte van het identiteitsdocument worden de afgenomen vingerafdrukken verwijderd. Als het aan het kabinet ligt wordt de Paspoortwet aangepast. "Zodat de pasfoto’s, vingerafdrukken en handtekeningen digitaal op een centrale plek worden opgeslagen."



Volgens het kabinet is deze aanpassing nodig voor mensen die een nieuw paspoort of identiteitskaart in een andere gemeenten aanvragen. Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een id-kaart kan de gemeente de pasfoto van de aanvrager vergelijken met de vorige aanvraag. Wanneer de vorige aanvraag bij een andere gemeente is gedaan, moeten de gemeenten elkaar vragen om de pasfoto’s. "Dat kost tijd en er is kans op fouten", aldus het kabinet. Hoe vaak erin dit proces fouten worden gemaakt laat het kabinet niet weten.

Is het niet zo dat de pasfoto fysiek gedrukt staat op het oude paspoort en ook nog eens op de chip zit in hetzelfde paspoort? Waarom moet een andere gemeente dan de pasfoto opsturen? Die vergelijking kan toch op basis van het oude paspoort worden gedaan?Waarom moeten de vingerafdrukken centraal worden bewaard? Hiervoor wordt geen enkele reden aangevoerd.Internetconsultatie geweest over dit onderwerp waarbij de reacties die ik heb gezien in het algemeen zodanig zijn dat dit een onwenselijk biometrische database is. Waarom doen we dit nog? Blijkbaar alleen voor de buhne om het af te kunnen vinken als stap die is uitgevoerd.De reden die wordt aangevoerd is natuurlijk gewoon een drogreden. Naast dat de overheid iedereen permanent onder de tap wil zetten willen ze nu ook nog eens een database met biometrische data van iedere burger opslaan.Over een paar jaar moet je wangslijm afgeven als je een paspoort wil afhalen, dan kan ook het DNA worden toegevoegd.Waar gaan we heen in dit land? Iedereen wordt standaard als verdacht gezien. Een samenleving gebaseerd op wantrouwen? Als overheid zou ik hiermee oppassen, want dat wantrouwen is dan meteen wederzijds zodat iedere maatregel die wordt genomen met argwaan wordt bekeken.