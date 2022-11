Voedselfabrikant en verzekeraar schikken zaak over miljoenenschade NotPetya

Voedselfabrikant Mondelez, bekend van onder andere Oreo, TUC, Milka en Côte d'Or, en verzekeringsmaatschappij Zurich American Insurance hebben een schikking getroffen in een zaak over de NotPetya-aanval uit 2017. Modelez claimde dat het meer dan 100 miljoen dollar schade door de aanval had geleden, maar Zurich wilde die niet vergoeden. Volgens de verzekeraar was NotPetya het werk van een overheid waardoor de verzekeringspolis niet van toepassing is.

NotPetya verspreidde zich via een backdoor in de boekhoudsoftware MEDoc. Zodra er een machine in het netwerk besmet was geraakt probeerde de malware zich verder te verspreiden. De malware versleutelde zowel bestanden als de MFT (Master File Table) en overschreef de MBR (Master Boot Record) van de harde schijf. Daardoor kon Windows niet meer worden gestart en waren bestanden niet meer toegankelijk.

Tal van grote bedrijven werden door NotPetya getroffen. De Deense multinational Maersk liet weten dat NotPetya het bedrijf naar schatting tussen de 200 miljoen en 300 miljoen dollar heeft gekost. Farmagigant Merck, dat ook werd getroffen, had een kostenpost van 1,4 miljard dollar. De Amerikaanse multinational Nuance Communications schat dat de aanval door de NotPetya-malware voor een schade van 92 miljoen dollar zorgde.

Voedselfabrikant Mondelez claimde dat de schade door NotPetya meer dan 100 miljoen dollar bedraagt. Bij het bedrijf werden 24.000 computers en 1700 servers door de aanval beschadigd. Op het moment van de aanval had de voedselfabrikant een verzekering bij Zurich American en diende dan ook een claim in. De verzekeringsmaatschappij weigerde echter te betalen. Volgens Zurich American is NotPetya het werk van een overheid, waardoor de verzekeringspolis niet van toepassing is.

Daarop besloot Mondelez de verzekeringsmaatschappij aan te klagen. Begin 2018 stelden Australië, Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten dat Rusland voor NotPetya verantwoordelijk was. Rusland heeft de aantijgingen altijd ontkend. De zaak liep al jaren, maar vorige week troffen beide partijen een schikking. Details zijn echter niet bekendgemaakt. Eerder dit jaar won de farmaceutische gigant Merck een rechtszaak tegen de eigen verzekeringsmaatschappij over het vergoeden van de 1,4 miljard dollar schade die het als gevolg van de NotPetya-malware leed.