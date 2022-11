Nederland telt ruim 14 miljoen apparaten met eigen mobiele internetverbinding

Het aantal apparaten met een eigen mobiele internetverbinding in Nederland, zoals energiemeters en rookmelders, maar ook auto's, is in het tweede kwartaal met 570.000 gestegen naar ruim veertien miljoen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de nieuwste Telecommonitor die elk kwartaal verschijnt. Volgens de toezichthouder worden zogenoemde machine to machinetoepassingen (M2M) steeds belangrijker.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om auto’s of om apparaten, zoals rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters, die via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten. Door de toename van deze apparaten en aansluitingen steeg ook het mobiele dataverbruik in Nederland. Dat bedroeg in het tweede kwartaal 403 miljoen gigabyte; 15 procent meer dan het kwartaal ervoor.

Volgens de ACM stijgt het mobiele dataverbruik ook door de verschuiving naar spraak- en tekstapps die met internetdata werken. "Steeds meer mensen laten bellen en sms-en helemaal weg en kiezen voor een mobiel abonnement met alleen internet (data only)", aldus de toezichthouder. Het gaat inmiddels om bijna 900.000 abonnementen. Daarnaast daalde het aantal mobiele belminuten en sms-berichten. Toch werden er in het tweede kwartaal nog altijd 577 miljoen sms-berichten in Nederland verstuurd.