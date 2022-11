Japans ziekenhuis annuleert operaties wegens ransomware-aanval

Een groot Japans ziekenhuis in Osaka heeft operaties en andere medische handelingen geannuleerd wegens een ransomware-aanval waardoor elektronische patiëntendossiers niet meer toegankelijk zijn. Alleen noodoperaties worden nog uitgevoerd. Doordat het medisch dossiersysteem offline is, kan het Osaka General Medical Center de kosten van medische handelingen niet berekenen of gegevens over het medisch verleden van patienten bekijken.

De aanvallers eisen losgeld voor het ontsleutelen van de data, maar het ziekenhuis is naar eigen zeggen niet van plan om te onderhandelen. Verder laat het ziekenhuis weten dat de patiëntveiligheid niet in het geding is. Zorgpersoneel is nu teruggevallen op pen en papier. Het ziekenhuis telt 865 bedden en heeft 36 afdelingen. Tot wel duizend patiënten zijn door de aanval en ontstane problemen getroffen, meldt The Asahi Shimbun. De Japanse publieke omroep NHK laat weten dat het nog wel even kan duren voordat alles weer hersteld is.