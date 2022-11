TikTok geeft personeel buiten Europa toegang tot data Nederlandse gebruikers

De populaire video-app TikTok heeft het privacybeleid aangepast en laat daarin weten dat personeel buiten Europa toegang tot data van Nederlandse en andere Europese gebruikers kunnen krijgen. Data van Europese gebruikers wordt op dit moment in de Verenigde Staten en Singapore opgeslagen.

Die gegevens zijn op afstand toegankelijk voor medewerkers in Brazilië, Canada, China, Israel, Japan, Maleisië, Filipijnen, Singapore, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, zo laat de video-app in het aangepaste beleid weten. Volgens TikTok is toegang tot deze gegevens nodig om ervoor te zorgen dat gebruikers een "consistente, plezierige en veilige" ervaring op het platform hebben.

Verder bevat het aangepaste privacybeleid informatie over de verschillende manieren waarop TikTok locatiegegevens over Europese gebruikers kan verzamelen. De video-app doet dit onder andere op basis van simkaart, ip-adres en gps-data. The Guardian meldt dat het nieuwe privacybeleid op 2 december in gaat.

Eerder dit jaar liet Brendan Carr, commissaris bij de Amerikaanse toezichthouder FCC, weten dat TikTok een ernstige dreiging voor nationale veiligheid is. Carr had Apple en Google in juni gevraagd om TikTok uit hun appstores te verwijderen en deze week verklaarde hij tegenover Axios dat de Amerikaanse overheid de video-app zou moeten verbieden. Dit vanwege de manier waarop de Chinese eigenaar met de gegevens van Amerikaanse gebruikers omgaat, aldus de commissaris.

Afgelopen september kreeg TikTok nog een boete van 405 miljoen euro wegens het overtreden van de AVG. E-mailadressen en telefoonnummers van mogelijk miljoenen kinderen waren afhankelijk van het gekozen account voor derden zichtbaar.