Politie laat slachtoffers van ransomware straks ook online aangifte doen

Eind dit jaar zou het mogelijk moeten zijn voor slachtoffers van ransomware om ook online aangifte bij de politie te doen. Dat heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer laten weten. Op dit moment is het mogelijk om bij online oplichting, phishing, WhatsAppfraude en helpdeskfraude aangifte via internet te doen.

In 2019 liet toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten dat slachtoffers van ransomware in de toekomst online aangifte zouden kunnen doen, maar dat is nog altijd niet mogelijk. Het kabinet kwam vorige maand met een nieuwe cybersecuritystrategie waarin staat dat slachtoffers vanaf 2023 van meer "cybercrime-fenomenen" online aangifte kunnen doen. Meer details werden echter niet gegeven.

Als onderdeel van de aanpak van ransomware wordt ook gewerkt aan de mogelijkheid voor onlineaangifte. "Het dringende advies blijft om geen losgeld te betalen. Het betalen van losgeld biedt geen garantie dat criminelen de systemen weer toegankelijk maken en houdt bovenal het criminele verdienmodel in stand. Slachtoffers van ransomware worden uitdrukkelijk opgeroepen aangifte of melding te doen bij de politie. Het doel van de politie is om digitaal aangifte doen van ransomware eind 2022 mogelijk te maken", aldus Yesilgoz in een brief aan de Tweede Kamer.