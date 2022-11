Datalek bij Kadaster doordat afgeschermde woonadressen zichtbaar waren

Het Kadaster is getroffen door een datalek doordat afgeschermde woonadressen bijna een maand lang zichtbaar waren. Volgens het Kadaster werd het probleem veroorzaakt door een update aan het systeem, zo blijkt uit een melding aan gedupeerden waarover de Volkskrant bericht. Het datalek is inmiddels ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand. In het Kadaster zijn de privéadressen van vier miljoen mensen geregistreerd. Personen in het zogenaamde ‘stelsel bewaken en beveiligen’ kunnen hun adres laten afschermen. Een andere mogelijkheid is via de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeenten, waar burgers kunnen aangeven dat hun woonadres geheim moet zijn.

Het Kadaster is gekoppeld aan de BRP, waardoor het woonadres dan niet zichtbaar is. In totaal zijn er slechts 218 woonadressen afgeschermd, zo werd afgelopen mei bekend. Het gaat onder andere om adressen van ministers en staatssecretarissen uit het kabinet Rutte IV. In september vond er een update aan het systeem plaats waardoor afgeschermde woonadressen zichtbaar waren, aldus de melding aan gedupeerden. Op 11 oktober werd het probleem verholpen. Hoeveel mensen precies zijn gedupeerd is niet bekend.