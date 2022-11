Rijksoverheid geadviseerd om te stoppen met TikTok totdat privacybeleid is aangepast

De Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken heeft geadviseerd om het gebruik van TikTok voor de Rijksoverheid op te schorten totdat de video-app haar privacybeleid heeft aangepast. Daarnaast zal staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering TikTok binnenkort aanspreken op de verplichtingen uit de AVG. Dat heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming bekendgemaakt.

De minister reageerde op Kamervragen van de Partij voor de Dieren over onderzoek naar TikTok. Onlangs meldde onderzoeker en app-ontwikkelaar Felix Krause dat de browser van TikTok, door het injecteren van JavaScript op websites, toetsaanslagen opslaat. Het kan dan ook gaan om wachtwoorden en creditcardgegevens. Volgens Krause is de functie vergelijkbaar met een keylogger.

TikTok stelt dat de betreffende code alleen wordt gebruikt voor debugging, troubleshooting en prestatiemonitoring. "Het onderzoek van Krause geeft geen uitsluitsel of toetsaanslagen ook daadwerkelijk worden vastgelegd en worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor probleemoplossing en prestatiebewaking. Of het klopt dat bijvoorbeeld ook wachtwoorden en creditcardgegevens kunnen worden verzameld, is mij niet bekend. Als dat wel gebeurt, is dat natuurlijk uiterst zorgelijk", reageert de minister.

PvdD-Kamerlid Van Raan wilde weten of de minister de mening deelt dat de functie waar Krause over schreef – ook wanneer TikTok hem niet zou gebruiken – absoluut onacceptabel is en TikTok op de kortst mogelijke termijn geblokkeerd moet worden, in ieder geval tot deze functionaliteit geschrapt is. Weerwind laat weten dat de Rijksoverheid is geadviseerd om het gebruik van TikTok op te schorten totdat het privacybeleid is aangepast. Daarnaast zal er binnenkort een gesprek plaatsvinden tussen Van Huffelen en TikTok, waarbij mede naar aanleiding van het onderzoek van Krause de verplichtingen uit de AVG onder de aandacht worden gebracht, aldus Weerwind.