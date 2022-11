Het Kadaster gaat systeemupdates extra controleren om datalekken te voorkomen, zo heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting bekendgemaakt. Door een fout bij een recente update waren afgeschermde woonadressen in het Kadaster bijna een maand zichtbaar. Van 3700 personen zijn de adressen ook daadwerkelijk geraadpleegd.

Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand. In het Kadaster zijn de privéadressen van vier miljoen mensen geregistreerd. Personen in het zogenaamde ‘stelsel bewaken en beveiligen’ kunnen hun adres laten afschermen. Een andere mogelijkheid is via de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeenten, waar burgers kunnen aangeven dat hun woonadres geheim moet zijn.

"Als gevolg van een recente update van het Kadastersysteem is de koppeling met de BRP die de afscherming mogelijk maakt, helaas tijdelijk niet juist gelegd. Dit betekent dat geheime woonadressen, bij een eventuele raadpleging via Kadaster Online (KOL) en Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK) inzage, toch tijdelijk inzichtelijk zijn geweest", aldus De Jonge. Pas na een klacht ontdekte het Kadaster de fout die daarna werd hersteld.

Het datalek is inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Volgens De Jonge doet het Kadaster er alles aan om herhaling te voorkomen. "Daarom wordt er gewerkt aan het inbouwen van extra controles bij systeemupdates, om verdere incidenten in de toekomst te ondervangen."