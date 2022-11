Nationaal Cyber Security Centrum publiceert podcastserie over Log4j-lek

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een podcastserie gepubliceerd waarin het de crisis rondom het Log4j-lek bespreekt. Begin december vorig jaar werd bekend dat er een kritieke kwetsbaarheid in Log4j aanwezig was. Tot dan toe niet echt heel bekende loggingsoftware waarin geen grote problemen waren gevonden.

De software bleek in zeer veel programma's te worden gebruikt. Er werd dan ook voor grootschalig misbruik gevreesd. Het NCSC publiceerde op GitHub een overzicht van kwetsbare applicaties en kwam met adviezen richting organisaties. Ook hield de overheidsinstantie misbruik van het lek in de gaten. Het overzicht werd wereldwijd door allerlei overheidsinstanties en securitybedrijven gebruikt.

Nu heeft het NCSC een podcastserie over de "Log4j-crisis" gemaakt waarin wordt gekeken naar de impact van de kwetsbaarheid, hoe hierop werd gereageerd, de communicatie over het beveiligingslek naar buiten, internationale samenwerking en wat Log4j heeft geleerd voor de toekomstige bestrijding van cybercrises, wie er verantwoordelijk is en hoe deze verantwoordelijkheid wordt genomen.