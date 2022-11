Nederlandse rechtszaak over privacyschendingen TikTok kan doorgaan

De rechtszaak die de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) in Nederland tegen TikTok hebben aangespannen kan doorgaan. De Nederlandse rechter stelt vast dat zij bevoegd is om de claims in deze zaak te beoordelen. TikTok vond dat de Nederlandse rechter niet over de claims mag oordelen omdat de video-app niet in Nederland is gevestigd. De rechtbank Amsterdam veegde dit verweer van tafel en oordeelde dat het bevoegd is om over deze zaak te oordelen.

Volgens de Consumentenbond houdt TikTok kinderen die de app gebruiken nauwlettend in de gaten en verzamelt al jarenlang illegaal gegevens van hen. Het gaat dan onder meer om profielinformatie, video’s, foto’s, locatiegegevens en alles wat het kind doet op de app, zoals waar het kind naar kijkt hoelang en wat het leuk vindt. "Ook stuurt het bedrijf gegevens naar het buitenland, onder meer naar China, zonder dat duidelijk is wat er vervolgens met de gegevens van de kinderen gebeurt", aldus de Consumentenbond.

Die schat dat TikTok de afgelopen jaren persoonsgegevens van meer dan 1,5 miljoen Nederlandse kinderen heeft verzameld. TikTok zou deze data voor gerichte advertenties hebben gebruikt. Take Back Your Privacy en de Consumentenbond besloten vorig jaar een rechtszaak te starten waarin ze eisen dat TikTok stopt met het verzamelen van privégegevens van kinderen, alle verzamelde persoonsgegevens verwijdert en een schadevergoeding van in ieder geval 2 miljard euro betaalt.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met het oordeel van de rechter. "Dit is een belangrijke uitkomst voor de Nederlandse kinderen en hun rechtsbescherming, zeker in een tijd waarin TikTok volop negatief in het nieuws is. TikTok probeerde zich niet te hoeven verantwoorden in Nederland voor schendingen ten opzichte van Nederlandse kinderen. Terecht heeft de rechter de poging van TikTok om de procedure te frustreren terzijde geschoven."