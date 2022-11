"15.000 WordPress-sites voorzien van malafide code die bezoekers doorstuurt"

Aanvallers zijn erin geslaagd om zo'n vijftienduizend WordPress-sites over te nemen en daar malafide code te plaatsen die bezoekers naar dubieuze websites doorstuurt. Dat stelt securitybedrijf Sucuri. De aanvallers lijken met de campagne twee doelen te hebben, namelijk meer verkeer voor hun dubieuze websites genereren waarop advertenties draaien en de positie van deze websites in de zoekranking van Google te verbeteren.

Zodra de aanvallers toegang tot de website hebben voegen ze de malafide code aan verschillende WordPress-bestanden toe. Deze code stuurt ezoekers van de gecompromitteerde websites automatisch door naar "Q&A" websites over cryptovaluta en geld. Hoe de aanvallers precies toegang tot de websites weten te krijgen is op dit moment onbekend. Sucuri zegt geen misbruik van kwetsbare plug-ins te hebben waargenomen, wat een veelgebruikte methode is om WordPress-sites te kapen. Mogelijk zijn de wachtwoorden van de WordPress-beheerders gecompromitteerd, bijvoorbeeld via een bruteforce-aanval.