Datalek it-bedrijf ID-ware raakt 1300 pasgebruikers Eerste en Tweede Kamer

Het datalek bij it-bedrijf ID-ware, waar een ransomwaregroep op de servers wist in te breken, heeft ook dertienhonderd pasgebruikers van de Eerste en Tweede Kamer geraakt, zo heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. ID-Ware levert toegangssystemen aan bedrijven en overheden, inclusief de Eerste en Tweede Kamer. Het gaat om de Rijkspas, die leden van de Eerste en Tweede Kamer, de staf van die organisaties, en rijksambtenaren toegang verschaft tot de Kamergebouwen en rijkspanden.

Afgelopen september lukte het de groep achter de ALPHV-ransomware om in te breken op systemen van ID-ware en daar gegevens van gebruikers buit te maken. In eerste instantie werd gemeld dat het om 3500 Rijksambtenaren ging, dat blijken er na onderzoek 3200 te zijn. ID-ware ontkende dat er ook gegevens van Kamerleden waren gelekt. Nu laat Van Huffelen weten dat van 1300 pasgebruikers van de Eerste en Tweede Kamer gegevens zijn gestolen. De gegevens zijn gelekt via logbestanden die op de getroffen opslagserver stonden. Ook deze personen zijn inmiddels ingelicht.

ID-ware heeft nog altijd niet bekendgemaakt hoe het de aanvallers lukte om toegang tot de systemen te krijgen. Volgens de Australische overheid weten de criminelen achter de ALPHV-ransomware op verschillende manieren toegang tot slachtoffers van hun systemen te krijgen. Zo blijkt dat getroffen organisaties onder anderen hebben nagelaten om beschikbare beveiligingsupdates voor bekende kwetsbaarheden te installeren of hun systemen verkeerd hebben geconfigureerd, aldus een document van het Australische Cyber Security Centre (ACSC) van afgelopen april.

Het it-bedrijf laat aan de staatssecretaris weten dat er maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen en te monitoren dat dit niet gebeurt. "CISO Rijk zal samen met BVA Rijk en Rijkspasbeheer samenwerken om te zich vergewissen dat de maatregelen en procedures nu en in de toekomst adequaat zijn voor de taak die ID-ware uitvoert", aldus Van Huffelen.