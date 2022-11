Kabinet kijkt naar aanbieden gratis wifi voor burgers en sociaal internetpakket

Het kabinet kijkt naar het opzetten van gratis wifi-punten voor burgers en een sociaal internetpakket, zodat iedereen aan de digitalisering kan meedoen. Ook wil het kabinet de komende drie jaar 150.000 laptops, computers en andere apparaten van de Rijksoverheid voor hergebruik doneren aan kinderen van ouders die dit niet zelf kunnen betalen.

Dat maakte staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer over de begroting van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Justitie en Veiligheid. Van Huffelen stelde dat iedereen in de digitale wereld moet kunnen meedoen. Naast het aanbieden van gebruikte apparaten gaat het ook om internettoegang.

"We willen ook gaan werken met gratis wifi-punten, maar die zijn natuurlijk niet altijd veilig. Dus daarom gaan we kijken of het mogelijk is om een sociaal internetpakket te maken waarbij gebruikers tegen een zeer laag tarief toegang kunnen krijgen tot het internet en in het uiterste geval kan de minister van Economische Zaken ook een universele dienstverplichting aan de markt opleggen." Zo moeten ook mensen met een kleine beurs toegang tot internet krijgen, voegde de staatssecretaris toe.

SP-Kamerlid Leijten had Van Huffelen nog gevraagd of het beleid van de overheid niet andersom moet, waarbij digitaal niet het primaire uitgangspunt is. Volgens de staatssecretaris wil de overheid voor de grote groep mensen die digitaal vaardig is ook digitaal leveren. Het moet wel mogelijk blijven om via de telefoon of balie zaken te blijven doen. "Het moet naast elkaar mogelijk blijven", aldus Van Huffelen.