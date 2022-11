EFF wil einde aan omstreden dna-vezamelingsprogramma Amerikaans county

Er moet een einde komen aan een omstreden dna-verzamelingsprogramma van Orange County in Californië, zo vindt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Orange County is één van de grootste counties in de Verenigde Staten. In 2007 lanceerde het een nieuw programma waarbij mensen die worden verdacht van kleine vergrijpen, zoals winkeldiefstal, het niet aanlijnen van de hond of rondrijden met een verlopen rijbewijs, hun dna aan de lokale overheid kunnen afstaan in ruil voor het laten vallen van de zaak.

De procureur-generaal mag het dna voor altijd bewaren en met allerlei derde partijen voor allerlei doelen delen. Bijna tweehonderdduizend mensen hebben inmiddels via het programma hun dna gedeeld. Volgens de EFF is het verzamelingsprogramma in strijd met het grondrecht op privacy en moet het worden stopgezet. De burgerrechtenbeweging stelt dat dna tot de meest privacygevoelige informatie behoort, aangezien het informatie bevat over gevoelige zaken, zoals familiebanden en herkomst van voorouders, tot aanleg voor bepaalde ziektes.

Vorig jaar besloten twee hoogleraren een rechtszaak tegen het programma te starten, omdat het in strijd met het grondrecht op privacy zou zijn. Orange County diende bezwaar in en stelde dat personen bewust afstand van hun privacyrechten deden door hun dna in te ruilen voor het intrekken van de aanklacht. De rechter keurde het bezwaar goed, waarop de hoogleraren in beroep gingen.

De EFF heeft nu een "Amicus Curiae Brief" naar het hof gestuurd. Amicus curiae staat voor 'vrienden van de rechtbank' en betreft organisaties en personen die geen partij zijn in een zaak, maar gevraagd of ongevraagd hun mening of advies over een zaak aan de rechtbank geven. In de brief stelt de EFF dat het dna-verzamelingsprogramma ernstige gevolgen voor de privacy en vrijheid van zowel verdachten als hun familie en gemeenschappen heeft. Daarnaast zouden mensen niet goed beseffen waar ze precies toestemming voor geven en wat hier de gevolgen van kunnen zijn.