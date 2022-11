Apple maakt Emergency SOS via satelliet beschikbaar in VS en Canada

Apple heeft vandaag Emergency SOS via satelliet beschikbaar gemaakt in de Verenigde Staten en Canada. Volgende maand volgen Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Via de feature kunnen eigenaren van een iPhone 14 via satelliet verbinding met hulpdiensten maken wanneer een mobiele of wifi-verbinding niet beschikbaar is. Ook kunnen gebruikers in de Find My-app hun locatie via satelliet delen.

Emergency SOS laat gebruikers niet met hulpdiensten praten, alleen het versturen van berichten is mogelijk. Wanneer hulpdiensten niet in staat zijn om de berichten ontvangen gaan die eerst naar een relay center dat vervolgens contact met de hulpdiensten opneemt. Voordat Emergency SOS is te gebruiken moeten gebruikers eerst een aantal vragen beantwoorden. Deze antwoorden worden samen met de locatie, batterijniveau en eventueel medisch ID automatisch naar de hulpdienst gestuurd.

Apple claimt dat het zelf de vereiste onderdelen heeft ontwikkeld en gebouwd waardoor de iPhone 14 verbinding met satellieten kan maken, zonder dat hiervoor een grote antenne is vereist. Door middel van tekstcompressie is de gemiddelde grootte van een bericht met driehonderd procent verkleind. In ideale omstandigheden zouden gebruikers binnen vijftien seconden berichten moeten kunnen versturen en ontvangen. Emergency SOS biedt ook een demonstratiemodus, zodat gebruikers met de werking bekend kunnen raken.