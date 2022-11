Politie baseert zwarte lijst met malafide resellers op online advertenties

De zwarte lijst met malafide resellers die politie onlangs naar Nederlandse hostingbedrijven stuurde, en waarin werd gevraagd om het contract met deze partijen te 'herzien', is gebaseerd op online advertenties. Dat laat de politie tegenover NRC weten. De malafide resellers verhuren de serverruimte van Nederlandse hostingbedrijven door aan andere partijen, waaronder cybercriminelen. Zo kunnen servers van legitieme Nederlandse hosters bijvoorbeeld voor ransomware en het versturen van spam worden gebruikt.

De brief die politie vorige maand naar hostingbedrijven stuurde bevat een overzicht van resellers die volgens de politie diensten aan cybercriminelen leveren. Voor het opstellen van de lijst, die niet openbaar is, is gebruikgemaakt van open bronnen. "Het delen van de lijst is nadrukkelijk bedoeld als waarschuwing", aldus de politie. Die adviseert hostingbedrijven dringend om te controleren of de genoemde resellers in hun klantenbestand voorkomen.

De open bronnen waar politie op duidt zijn online advertenties. "We hebben advertenties verzameld op fora voor cybercriminelen, op vage weblogs en op vergelijkingssites waar hosters beoordeeld worden. Dat gaat daar net zoals op Amazon, best geestig", zegt rechercheur Nico van Wijk tegenover NRC. Het is de tweede keer dat de politie een dergelijke brief verstuurt. Vorig jaar werd dit voor het eerst gedaan. Veel resellers die vorig jaar op de lijst stonden staan nu nog steeds op de lijst.

"De weerstand in de hostingindustrie om kritisch naar klanten te kijken, verbaasde me echt toen ik drieënhalf jaar geleden met dit onderwerp begon", zegt officier van justitie Esther Baars. "Als bij de Hema een bepaald broodmes onder jongeren vaak wordt gebruikt om elkaar neer te steken, kun je er donder op zeggen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat dit mes niet meer verkocht wordt. Het verbaast me dat er in de hostingwereld nog niet zo wordt gedacht."