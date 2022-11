Medewerker Roermonds ziekenhuis bekeek onbevoegd 95 patiëntendossiers

Een medewerker van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft 95 patiëntendossiers ingezien zonder dat hij hiertoe bevoegd was, zo heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Het datalek werd door een andere medewerker ontdekt en gerapporteerd. Het Laurentius Ziekenhuis heeft inmiddels melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ).

Verder stelt het ziekenhuis dat het maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen, maar noemt geen exacte details. Uit onderzoek blijkt dat er geen aanleiding is om uit te gaan van het scenario dat er persoonsgegevens zijn gedeeld met derden of dat er misbruik van gemaakt is. "Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze patiënten en zijn daarom erg geschrokken van deze situatie en betreuren het zeer dat dit kon gebeuren", zegt Luc van den Akker, voorzitter van de raad van bestuur.

Alle getroffen patiënten hebben inmiddels een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd wat het datalek voor hen betekent en waar ze met verdere vragen terechtkunnen. Volgens Van den Akker heeft het ziekenhuis de interne procedures tegen het licht gehouden en verder aangescherpt om de privacy van de patiëntgegevens beter te kunnen waarborgen.