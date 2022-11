Mozilla boekte mede dankzij zoekmachine-deal Google recordwinst in 2021

Mozilla heeft vorig jaar mede dankzij een zoekmachine-deal met Google een recordwinst geboekt. Dat blijkt uit het financiële jaarverslag van de Firefox-ontwikkelaar (pdf). Vorig jaar betrof de totale omzet 600 miljoen dollar, tegenover 497 miljoen dollar in 2020. Een groot deel van de inkomsten is afkomstig van de overeenkomsten die Mozilla met zoekmachine-aanbieders sluit. Die betalen ervoor om hun zoekmachine de standaardzoekmachine in Firefox te laten zijn.

Dit leverde Mozilla vorig jaar een bedrag van bijna 528 miljoen dollar op, tegenover 441 miljoen dollar in 2020. Het grootste deel hiervan is afkomstig van Google. Toch is het aandeel van Google aan het slinken. Ging het in 2020 nog om 86 procent, vorig jaar was dat naar 83 procent gedaald. Mozilla probeert ook via andere kanalen inkomsten te genereren, waaronder een eigen vpn-dienst en advertenties op de startpagina van Firefox. Dit leverde de Firefox-ontwikkelaar vorig jaar een bedrag van bijna 57 miljoen dollar, tegenover bijna 25 miljoen een jaar eerder.

Niet alleen nam de omzet met ruim 100 miljoen dollar toe, de kosten namen met bijna 100 miljoen dollar af. Zo gingen de kosten voor softwareontwikkeling van 242 miljoen dollar in 2020 naar 199 miljoen dollar in 2021. Door deze ontwikkelingen zag Mozilla het eigen nettovermogen stijgen van 843 miljoen dollar naar ruim 1 miljard dollar.