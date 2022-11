Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt WK-gangers voor Qatarese apps

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt bezoekers van het WK-voetbal in Qatar voor twee apps die verplicht moeten worden geïnstalleerd en allerlei persoonlijke informatie verzamelen, onder andere over telefoongesprekken en geïnstalleerde apps. Iets dat niet in de omschrijving van de apps staat vermeld. De AP raadt Qatar-bezoekers dan ook aan hiervoor een aparte telefoon mee te nemen die zij voor niets anders gebruiken.

Het gaat om de apps Ehteraz, een coronatracker, en Hayya, een speciale WK-app. Privacytoezichthouders uit verschillende Europese landen waarschuwen dat de apps informatie over gebruikers verzamelen zonder dat die hiervan op de hoogte zijn. Het gaat dan om met wie een gebruiker heeft gebeld en de apps die op de telefoon staan. Ook is het vermoedelijk mogelijk dat de apps toegang hebben tot de foto’s van de gebruiker, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eerder waarschuwden de Duitse, Franse, Noorse en Deense privacytoezichthouders al voor deze apps. De AP sluit zich vandaag aan bij de waarschuwing van de Europese collega-toezichthouders en adviseert een aparte telefoon voor de twee betreffende apps mee te nemen.