CDA wil opheldering over versturen satelliet-noodoproepen via iPhone 14

Het CDA heeft minister Adriaansens van Economische Zaken om opheldering gevraagd over de mogelijkheid van de iPhone 14 om noodoproepen via satelliet te versturen en of de overheid dergelijke technologie niet zou moeten omarmen. Afgelopen dinsdag lanceerde Apple "Emergency SOS" via satelliet in de Verenigde Staten en Canada. Volgende maand volgen Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Via de feature kunnen eigenaren van een iPhone 14 via satelliet verbinding met hulpdiensten maken wanneer een mobiele of wifi-verbinding niet beschikbaar is. Ook kunnen gebruikers in de Find My-app hun locatie via satelliet delen. De technologie is aanleiding voor CDA-Kamerlid Van Dijk om Kamervragen te stellen. "Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling? Juicht u het toe dat een dergelijke dienst op termijn ook in Nederland beschikbaar komt?", vraagt ze aan minister Adriaansens.

Van Dijk wil ook weten of deze ontwikkeling een kans voor Nederland biedt om de gebrekkige bereikbaarheid van 112 in sommige gebieden te verbeteren. "Ziet u voor de overheid een rol weggelegd om dergelijke technieken te omarmen en te adapteren, zodat deze technieken ook publiek beschikbaar komen?", vraagt ze verder. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.