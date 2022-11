Mozilla gaat adblockers in Firefox geen beperkingen opleggen zoals Google in Chrome doet, zo heeft de softwareontwikkelaar nogmaals laten weten. Huidige adblockers blijven in ieder geval tot eind 2023 ondersteund en daarna zullen nieuwe adblockers bij de overstap naar de Manifest V3-specificatie niet worden beperkt.

Manifest V3 bevat specificaties waar browser-extensies aan moeten voldoen. Twee jaar geleden kondigde Google Manifest V3 aan. Eén van de aanpassingen in het nieuwe manifest betreft het uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser.

Google heeft in de plaats van deze API een nieuwe API voorgesteld genaamd declarativeNetRequest (DNR). Die beperkt de mogelijkheden van adblockers door een limiet te stellen aan het aantal regels alsmede het aantal beschikbare filters en acties van een extensie. Gisteren maakte adblocker Adblock Plus bekend dat het vanwege Manifest V3 wordt gedwongen een beperkte adblocker uit te brengen.

Google stapt halverwege volgend jaar over op Manifest V3 in Chrome. Mozilla laat weten dat het zeker tot eind 2023 extensies gebaseerd op Manifest V2 zal blijven ondersteunen. Uiteindelijk zal ook Mozilla Manifest V2 in Firefox uitfaseren, waardoor huidige extensies niet meer zullen werken. De Firefox-ontwikkelaar heeft echter besloten om de webRequest API in Manifest V3 te blijven ondersteunen, alsmede een compatibele versie van DNR. Volgens Mozilla biedt de webRequest API meer flexibiliteit dan DNR, waar adblockers en andere privacy- en security-extensies op creatieve wijze gebruik van kunnen maken.