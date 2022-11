D66 wil dat Van Huffelen in gesprek gaat met Apple en Google over WK-apps

D66 wil dat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in gesprek gaat met Apple en Google over twee apps die bezoekers van het WK-voetbal in Qatar moeten installeren. Gisteren kwam de Autoriteit Persoonsgegevens met een waarschuwing voor de twee apps, nadat eerder ook andere Europese privacytoezichthouders hiervoor hadden gewaarschuwd.

Het gaat om de apps Ehteraz, een coronatracker, en Hayya, een speciale WK-app. De apps kunnen informatie over gebruikers verzamelen zonder dat die hiervan op de hoogte zijn. Het gaat dan om met wie een gebruiker heeft gebeld en de apps die op de telefoon staan. Ook is het vermoedelijk mogelijk dat de apps toegang hebben tot de foto’s van de gebruiker, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

"Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat deze twee applicaties zonder enige privacy- of veiligheidswaarschuwing downloadbaar zijn in de gangbare appstores, terwijl Europese data-autoriteiten waarschuwen voor de gevaren?", vraagt D66-Kamerlid Dekker-Abdulazi aan Van Huffelen. Ze wil daarnaast weten of de staatssecretaris in gesprek met Apple en Google wil gaan over het aanbieden van de betreffende apps in hun appstores.

"Duitse, Franse en Noorse overheden hebben zich al op waarschuwende toon uitgesproken over de app, bent u daar ook toe bereid", vraagt het D66-Kamerlid verder. Van Huffelen heeft drie weken om met een reactie te komen. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseerde WK-gangers om een aparte telefoon mee te nemen om daar de apps op te installeren. Hoewel er steeds over twee apps wordt gesproken, laat de Rijksoverheid via NederlandWereldwijd.nl weten dat vanaf 1 november de controle op de Ehteraz-app is komen te vervallen.