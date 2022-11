Advertorial: Word IT-Talent bij het Cisco Partner Talent Program

Kickstart jouw carrière in IT en ga de uitdaging aan met het Cisco Partner Talent Program!

Ben jij een ambitieuze IT student en klaar voor een uitdagende carrière? Dan is het Cisco Talent Program voor jou! In dit programma krijg je de kans om je afstudeerstage te lopen en een uitdagende baan te krijgen bij belangrijke partners van Cisco.

Wij werken samen met de volgende toonaangevende en innovatieve IT-bedrijven in Nederland:

Avit

Axians

Conscia

NTT

Simac

Telindus

Wat heeft het Talent Program mij te bieden?

We bekijken samen welke wensen en ambities je hebt en zoeken een passende stageopdracht en locatie. Je krijgt een uitdagende afstudeerstage bij een toonaangevend IT-bedrijf in Nederland. Behaal (tijdens of na je afstudeerstage) gratis twee hoogwaardige Cisco certificaten op het gebied

van Networking, Security en/of Programmability. Geef jouw carrière een kickstart door deel te nemen aan ons programma. Bij een goed verloop

van dit traject land je meteen in een uitdagende functie in de organisatie. Een stagevergoeding maakt onderdeel uit van dit traject. Maak onderdeel uit van onze Talent Community en doe mee aan gave Cisco-events!

Meld je aan voor dit programma of bekijk alvast een aantal vacatures en meld je aan voor de stage van jouw voorkeur!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Klik hier om je aan te melden.