ACM wil gebruik persoonlijke informatie voor gerichte advertenties afremmen

Het gebruik van persoonlijke informatie voor het tonen van gerichte advertenties of doen van gepersonaliseerde kortingen of prijzen door websites en winkels moet worden afgeremd. Daarnaast moeten websites, apps en games stoppen met het gebruik van zogenoemde 'dark patterns' om mensen te misleiden. Daarvoor moeten de huidige Europese consumentenregels worden aangescherpt, zo vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Volgens de ACM krijgen mensen in het digitale domein steeds vaker met gepersonaliseerde commerciele activiteiten te maken, zoals gepersonaliseerde of gerichte advertenties. Dit kan voordelen hebben, maar op dit moment hebben mensen geen controle over deze personalisering. Daarnaast hebben de meeste mensen niet door dat ze met personalisering te maken krijgen, aldus de toezichthouder. Daarnaast lijken bedrijven meer van personalisering te profiteren dan eindgebruikers.

De ACM wil dan ook het gebruik van persoonlijke informatie om bijvoorbeeld prijzen, kortingen en advertenties te personaliseren afremmen. De toezichthouder pleit voor een politiek debat over de wenselijkheid van verschillende vormen van personalisering, met name als het gaat om prijzen en kortingen. Ook moet mensen duidelijk worden gemaakt dat er sprake van personalisering is, bijvoorbeeld via gerichte advertenties.

Een ander punt dat de ACM wil aanpakken betreft 'dark patterns'. Dit zijn bijvoorbeeld knoppen, kleuren en teksten waarmee bedrijven gebruikers een bepaalde kant op duwen, bijvoorbeeld om meer persoonsgegevens of geld af te staan. "Websites, apps en games moeten zó ontworpen zijn dat ze consumenten niet misleiden door bijvoorbeeld oneerlijke beïnvloedingstactieken of misleidende vormgeving", aldus de toezichthouder.

De Europese Commissie bekijkt momenteel of het Europese recht online consumenten nog voldoende beschermt. De ACM vindt dat de Europese consumentenregels aangescherpt moeten worden en heeft aanbevelingen gedaan voor wijzigingen in het Europese consumentenrecht met het oog op de bescherming van consumenten in de digitale wereld.